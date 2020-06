Tragiczne skutki burz. Strażacy interweniowali ponad 2 tysiące razy. IMGW prognozuje dalsze opady

Z danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w czwartek 18 czerwca strażacy w całym kraju interweniowali 945 razy z powodu opadów deszczu i 507 razy z powodu silnych podmuchów wiatru. Kolejne interwencje miały miejsce po północy. Portal rmf24.pl informuje, że łącznie było ich 2,2 tysiąca. Z informacji, jakie przekazał zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wynika z kolei, że trudne warunki pogodowe spowodowały szereg awarii skutkujących przerwaniem dostaw prądu. Według stanu na godzinę 15 w czwartek bez prądu pozostawało 12832 odbiorców, spośród których większość to mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Nawałnice w województwie łódzkim. Podtopiony szpital i śmierć mężczyzny

Burze i nawałnice dały się we znaki także mieszkańcom województwa łódzkiego. W czwartkowe popołudnie w Zgierzu i w Łodzi doszło do oberwania chmury. Gwałtowne opady doprowadziły m.in. do zalania piwnicy zgierskiego szpitala jednoimiennego, w którym leczeni są pacjenci chorzy na COVID-19. Woda dostała się również do łódzkiego urzędu pracy. Wszystko wskazuje na to, że burza była także przyczyną śmierci mężczyzny w średnim wieku, którego ciało znaleziono w podtopionym garażu budynku przy ul. Pieczyraka w Zgierzu. Mężczyznę mógł porazić prąd, który przeniosła woda, albo mógł poślizgnąć się, zachłysnąć wodą i utonąć - podaje Dziennik Łódzki.

Burze przetoczyły się także przez województwo śląskie. W Kłobucku i Bielsku-Białej doszło do pożarów wywołanych uderzeniami piorunów. W Rybniku, kiedy w dom uderzył piorun, doszło do zwarcia instalacji elektrycznej - relacjonuje Interia.

IMGW ostrzega przed kolejnymi burzami. Są ostrzeżenia drugiego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że burze i gwałtowne opady deszczu mogą wystąpić także dzisiaj. Wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia dla niemal całego kraju, z wyjątkiem województw zachodnich i południowo-zachodnich. IMGW prognozuje także gwałtowny wzrost stanów w wody w rzekach w województwach śląskim, małopolskim, łódzkim, mazowieckim, wielkopolskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.