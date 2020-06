Tatry. Wypadek zaprzęgu na drodze do Morskiego Oka. Woźnica trafił do szpitala, jeden z koni nie żyje

Wypadek na drodze do Morskiego Oka. Ciągnące zaprzęg konie spłoszyły się, słysząc przelatujący helikopter. Ruszyły przed siebie, doprowadzając do wypadku. W wyniku zdarzenia ucierpiał woźnica, którego przewieziono do szpitala. Nie żyje również jeden z koni ciągnących powóz.

REKLAMA

Policja w Zakopanem

REKLAMA