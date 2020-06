Długoterminowa prognoza pogody. Czekają nas burze, ulewne deszcze, grad i silny wiatr

Jak czytamy w komunikacie IMGW, powstawaniu burz sprzyja napływ ciepłego i wilgotnego powietrza z rejonów Morza Czarnego. W najbliższych dniach - od Podlasia po Pomorze Zachodnie, temperatura wzrośnie do nawet 28 stopni. Synoptycy ostrzegają, że w tak ciepłym i wilgotnym powietrzu aktywność burz utrzymuje się przez całą dobę.

Burzowa prognoza pogody - intensywne ulewy i nawałnice aż do poniedziałku

W czwartek 18 czerwca burze zapowiadane są dla całej Polski. Najmniejsze prawdopodobieństwo ich rozwoju wystąpi jedynie na wybrzeżu i krańcach zachodnich. IMGW ostrzega przed lokalnymi ulewami, podczas których suma opadów wyniesie do 50 mm. Dodatkowo lokalnie zapowiadane są opady gradu i wiatr w porywach do 80-90 kilometrów na godzinę.

W piątek 19 czerwca wydano żółte i czerwone alerty. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem obowiązują w województwach zachodniopomorskim, mazowieckim i lubelskim. W tych regionach należy spodziewać się ulewnych opadów deszczu, gradu i silnych porywów wiatru. Na Pomorzu Zachodnim może wiać nawet do 100 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach obowiązują alerty pierwszego stopnia. Suma opadów w tych obszarach wyniesie od 20 do 40 mm, a prędkość wiatru do 70 km/h.

Prognoza pogody. Od soboty burze głównie na wschodzie kraju

W sobotę 20 czerwca gorące powietrze przesunie się nad wschodnią i północną Polskę, niższe temperatury zapowiadane są wtedy na zachodzie i południu kraju. Wstępne alerty IMGW wydano dla województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Suma opadów szacowana jest na 20 do maksymalnie 40 mm. W trakcie burz będzie wiało w porywach do 70 km/h.

Zobacz wideo Czy wiesz, jak się zachować podczas burzy?

W niedzielę burze powinny pojawić się już jedynie we wschodniej Polsce i będą mniej intensywne niż w poprzednich dniach. Mogą rozwinąć się głównie w województwach podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i lubelskim, a także w województwach świętokrzyskim, łódzkim, małopolskim i podkarpackim.

W poniedziałek 22 czerwca poranne burze przewidywane są tylko na Lubelszczyźnie. Po południu komórki burzowe zaczną rozwijać się także w pasie od Mazur przez Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyznę, Kielecczyznę, Podkarpacie i Małopolskę.

Z powodu kolejnego już burzowego tygodnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej uruchomił na Twitterze i Facebooku strony, gdzie na bieżąco podawane będą informacje dotyczące nawałnic. Monitoring pogodowy prowadzony będzie przez IMGW na stronie Burza Alert.