Łódzkie. Przez cztery dni nie mogła wyjść z wanny. Policjanci uratowali 89-latkę

O zdarzeniu powiadomiono w poniedziałek 15 czerwca. Około godziny 11 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że w jednym z mieszkań w tej miejscowości przebywa starsza kobieta, która może potrzebować pilnej pomocy. Mundurowi udali się na miejsce, aby upewnić się, czy seniorce rzeczywiście zagraża niebezpieczeństwo.

Poddębice. 89-latka przetransportowana do szpitala

Kiedy policjanci przyjechali do wskazanego mieszkania, 89-letnia mieszkanka Poddębic nie reagowała na wołanie i pukanie do drzwi, dlatego mundurowi zdecydowali się na siłowe wejście do jej domu. Gdy weszli do środka, znaleźli starszą kobietę leżącą w wannie. Z ustaleń funkcjonariuszy policji wynika, że seniorka leżała w niej od czwartku 11 czerwca i nie mogła z niej wyjść o własnych siłach.

"Funkcjonariusze przystąpili do udzielania pomocy przedmedycznej. [...] Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które przewiozło kobietę do szpitala. Dzięki dużej determinacji funkcjonariuszy nie doszło do nieszczęścia" - relacjonuje st. post. Beata Orłowska z KPP w Poddębicach.