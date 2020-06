Pogoda. Gdzie jest burza? IMGW ostrzega. Prawie cała Polska "świeci się" na żółto

Synoptycy z IMGW prognozują, że burze z gradem wystąpią w całym kraju z wyjątkiem czterech powiatów na północnym wschodzie województwa zachodniopomorskiego. Prognozuje się opady deszczu do 40 mm oraz porywy wiatru osiągające prędkość do 80 km/h. Grad będzie występował lokalnie. Opisywane ostrzeżenia obowiązują od godziny 9 do 24.

IMGW: Mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopieni

IMGW prognozuje, że w związku z burzami, które przejdą przez cały kraj, w niektórych regionach może dojść do wezbrania rzek, w związku z czym wydano także ostrzeżenia hydrologiczne. Dotyczą one zlewni Wisły i Bugu w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim.

"W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych bądź alarmowych" - czytamy w komunikacie Instytutu.

Pierwszy stopień zagrożenia meteorologicznego i hydrologicznego

Alerty meteorologiczne i hydrologiczne wydane w czwartek przez IMGW mają pierwszy, a więc najniższy stopień. Takie ostrzeżenia oznaczają, że prognozuje się zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować szkody materialne i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Synoptycy sugerują, żeby zachować ostrożność i śledzić dalsze komunikaty na temat pogody.