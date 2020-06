Pogoda na dziś - piątek 19 czerwca. Czerwone i żółte alerty przed burzami: opady do 50 mm i wiatr nawet 90 km/h

Zobacz wideo Czy wiesz, jak się zachować podczas burzy?

W piątek różnica temperatur między najchłodniejszym i najcieplejszym województwem w kraju wyniesie 10 stopni. Aż 28 stopni pokażą termometry we wschodniej Polsce - na Podlasiu i Mazowszu.

Temperatura. Dziś od 18 do 28 stopni

Najniższa temperatura, 18 stopni, zapowiadana jest dla województwa lubuskiego. Dwa stopnie więcej prognozowane są już we Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie. 21 stopni będzie w województwie wielkopolskim, a 22 stopnie w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Termometry pokażą 23 stopnie w Łodzi, Kielcach i Rzeszowie. Jeszcze cieplej, od 26 do 27 stopni, będzie w województwach lubelskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców Mazowsza i Podlasia. Tam będzie 28 stopni.

Opady. Burze w całym kraju

Najwięcej szans na rozpogodzenia mają dziś mieszkańcy północno-wschodniej Polski. Od samego rana nad zachodnią i południową częścią kraju zacznie pojawiać się zachmurzenie duże i umiarkowane. Pierwsze burze mogą pojawić się w województwie lubuskim i wielkopolskim. Z czasem deszcz i burze obejmą już całą Polskę. Najwięcej nawałnic prognozowanych jest w godzinach od 16:00 do 21:00. Wiatr początkowo słaby, jednak zacznie wzmagać się do umiarkowanego i silnego.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Podczas nawałnic może wiać do 70-90 km/h

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dla województwa wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego. Zapowiadane są tutaj opady deszczu do nawet 50 mm, opady gradu oraz porywy wiatru dochodzące do nawet 90 km/h. W pozostałych regionach obowiązują żółte alerty. Tutaj może spaść maksymalnie do 30-40 mm opadów, a wiatr może osiągnąć prędkość do około 70 km/h.

