Pogoda. Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW dla niemal całego kraju

Od godziny 10:00 ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczące burz z gradem obowiązuje w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. W tych regionach może spaść lokalnie do nawet 50 mm opadów. Prędkość wiatru szacowana jest z kolei na nawet 90 kilometrów na godzinę. Alerty wydane dla tych województw obowiązują do czwartku do godziny 6:00.

Gdzie jest burza? IMGW wydało alerty dla wschodniej i południowej Polski

Od godziny 10:00 alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydane zostały także dla Mazowsza i Lubelszczyzny. Obowiązywać one będą do środy do godziny 18:00. W tym czasie mogą pojawić się nawałnice, które przyniosą od 20 do 40 mm opadów. Wiatr może wiać z prędkością do 80 kilometrów na godzinę.

Alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydane zostały też dla pozostałych regionów: województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, opolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, gdzie lokalnie również mogą pojawiać się burze. Na zachodzie zapowiadane są one jednak dopiero w nocy ze środy na czwartek.

Zobacz wideo Czy wiesz, jak się zachować podczas burzy?

Według wstępnych prognoz burze będą pojawiały się w Polsce także w następnych dniach. Ostrzeżenie przed burzami z gradem zostało wydane dla całego kraju w czwartek. W piątek z kolei alertami objętych zostało 13 województw.