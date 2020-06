Pogoda na dziś - czwartek 18 czerwca. IMGW wydaje ostrzeżenia dla całej Polski

Zobacz wideo Zdrowotny ogród. Te rośliny oczyszczą powietrze w domu

W czwartek zapowiadany jest kolejny ciepły dzień. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 20 stopni na północy i 27 stopni w centralnych regionach.

REKLAMA

Temperatura. Najniższa temperatura na Pomorzu

Najwyższa temperatura prognozowana jest dziś w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim i podlaskim, gdzie będzie 27 stopni. Jeden stopień mniej zapowiadany jest w Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Szczecinie. 25 stopni pokażą za to termometry w Olsztynie i Zielonej Górze. W województwach podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim przewidywane są 24 stopnie, a w województwach opolskim i śląskim: 23 stopnie. Najniższa temperatura czeka dziś mieszkańców Wrocławia i Gdańska. W tych miastach ma być kolejno 22 i 20 stopni.

Pogoda na dziś - czwartek 18 czerwca. gazeta.pl

Opady. Burze prognozowane są w całym kraju

Spore rozpogodzenia w pierwszej części dnia zapowiadane są głównie dla północnej i zachodniej Polski. W pozostałych regionach już od rana może pojawiać się zachmurzenie umiarkowane. Najwcześniej burze prognozowane są w województwach kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Z czasem będą pojawiać się już w całym kraju. Wiatr początkowo słaby, jednak może wzmagać się do umiarkowanego i silnego zwłaszcza w trakcie burz.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Alerty w całym kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla całego kraju. Dotyczą one burz z gradem. W trakcie nawałnic należy spodziewać się sumy opadów wynoszącej do 15-30 mm, a lokalnie nawet 40 mm. Na północy wiać będzie w porywach do 70 km/h, a na południu do nawet 80 km/h. Żółty stopień IMGW wydawany jest w sytuacjach, gdy przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i możliwe zagrożenie życia.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.