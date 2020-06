Duda ściągnie na spotkanie prawicowego blogera-geja, który szerzy mit o "ideologii LGBT"? "Farsa"

W ostatni piątek poseł Zjednoczonej Prawicy Jacek Żalek powiedział, że "LGBT to nie ludzie". Polityka poparli przedstawiciele partii rządzącej, a w debacie publicznej hasło "LGBT to nie ludzie, a ideologia" zostało powtórzone m.in. przez prezydenta Andrzeja Dudę (co zostało zresztą odnotowane przez światowe media). Z kolei poseł PiS Przemysław Czarnek stwierdził: "ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją". W odpowiedzi na te wydarzenia grupa matek osób LGBT w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim wystosowała apel do prezydenta. - Nie mogę milczeć, kiedy mojemu dziecku ktoś robi krzywdę - mówiła m.in. Helena Biedroń, matka europosła i kandydata na prezydenta Roberta Biedronia.

We wtorek rzecznik prezydenta poinformował, że Andrzej Duda zaprosił na środę na 11.30 do Pałacu Roberta Biedronia oraz jego matkę, a także aktywistę LGBT Bartosza Staszewskiego, z którym przez chwilę rozmawiał w Lublinie podczas wiecu wyborczego. Staszewski zapytał wówczas prezydenta o jego słowa na temat osób LGBT. Duda stwierdził, że mówił nie o osobach, tylko "pewnym prądzie polityczno-ideologicznym". Robert Biedroń poinformował, że on i jego matka nie wezmą udziału w spotkaniu, bo prezydent nie przeprosił za swoje słowa i może chcieć wykorzystać rozmowę do celów kampanijnych.

Prawicowy bloger zaproszony na spotkanie z Dudą? "Chce tylko pokazać, że walczy z "ideologią"

Wiele wskazuje też na to, że sztab Andrzeja Dudy na rozmowę w Pałacu Prezydenckim w środę ściągnie także prawicowego blogera Waldemara Krysiaka, autora fanpage’a na Facebooku "Gej przeciwko światu: Niewola Babilońska”

O zaproszeniu do Pałacu Prezydenckiego Krysiak poinformował w mediach społecznościowych.

"Zostałem zaproszony przez pana prezydenta Andrzeja Dudę do wzięcia udziału w jutrzejszych rozmowach dot. praw mniejszości seksualnych w Polsce. Za zaproszenie jestem wdzięczny, bilet już nabyłem i przygotowuję się właśnie do powrotu do Polski. Rozmowy odbędą się jutro rano w Pałacu Prezydenckim w Warszawie" - napisał we wtorek na Facebooku bloger na co dzień mieszkający w Berlinie.

Jak wskazuje stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, Krysiak wypowiada się na swoim blogu w imieniu homoseksualnych mężczyzn. Jednocześnie szerzy ultraprawicowe poglądy i stereotypy na temat społeczności LGBT - powiela m.in. mit o istnieniu "ideologii LGBT", szydzi z feministek, a "Gazetę Wyborczą" nazywa "Gazetą bez napletka". Pałac Prezydencki nie potwierdził jeszcze oficjalnie informacji o zaproszeniu Krysiaka - zwróciliśmy się do biura prasowego Andrzeja Dudy o komentarz w tej sprawie.

Jeśli tak będzie, spotkanie stanie się farsą i próbą ratowania wizerunku po kampanijnym fiasku, jakim było rozpętanie nagonki przeciwko osobom nieheteroseksualnym

Udział takiej osoby w spotkaniu poświęconym rzekomo sytuacji osób LGBT+ będzie kompromitacją Andrzeja Dudy i dowodem na to, że zależy mu na dialogu tylko pod warunkiem, że rozmówcy podzielają i upowszechniają jego poglądy

Przypominamy raz jeszcze: nie ma ideologii LGBT. Są konkretne osoby, między innymi geje, lesbijki, osoby biseksualne i transpłciowe. Są też ich wspólne problemy, związane z hejtem, wykluczeniem i homofobią. Z brakiem jakiegokolwiek wsparcia ze strony państwa

- komentuje stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza.

W ostatnich dniach Krysiak szydził też ze słów wypowiedzianych przez Helenę Biedroń pod Pałacem Prezydenckim. Matyka Roberta Biedronia mówiła: - "Złe słowa krzywdzą bardziej niż pięści i plucie", a Krysiak skomentował to słowami: "Życie pisze najlepsze komedie. Albo pani Biedroń lubi trochę potrollować".

Zdaniem Huberta Sobeckiego z Miłość Nie Wyklucza, jeśli prezydent Andrzej Duda zaprosił Krysiaka, to "nie dba o dzieciaki LGBT+ spotykające się z hejtem w szkołach, pozbawione wsparcia, borykające się z myślami samobójczymi i że nie obchodzi go brak związków partnerskich czy małżeństw jednopłciowych". - Andrzej Duda chce tylko pokazać, że walczy z "ideologią LGBT". Krysiak ma mu w tym pomóc - dodaje Sobecki.

