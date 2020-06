Tomasz Sekielski odpowiada na list Janiaka: Nie jesteśmy wrogami Kościoła, tylko pedofilów w sutannach

viaac pół godziny temu Oceniono 6 razy 4

Czasy, gdy takiego Sekielskiego wtrącało się do lochu i cierpieniem wymuszało przyznanie się do winy były dla kościoła prostsze. Kilka godzin tortur i zeznałby pod przysięgą, że Szatan go nakłonił do ataku na Kościół Święty, a teraz bardzo żałuje i prosi o łaskę śmierci.

Niestety w 21 wieku już się tak nie da. To prawdziwy problem dla przedstawicieli instytucji kościoła. Cokolwiek nie napiszą, czegokolwiek nie powiedzą, ten Sekielski swoje. I jeszcze ludzie go słuchają i oglądają jego filmy.

Prawdziwy dramat.

Na pocieszenie dostają od uległych rządzących ziemię wartą miliardy i pieniążki na budowę kościołów. Może dzięki temu jakoś przetrwają te ciężkie czasy...