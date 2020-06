Pogoda. Gdzie jest burza? IMGW wydał "żółte" alerty przed burzami z gradem

Z mapy zagrożeń na portalu meteo.imgw.pl wynika, że burze z gradem mogą wystąpić w całym województwie podkarpackim i w przeważającej części województwa lubelskiego z wyjątkiem jego północno-zachodniej części.

"Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy grad" - czytamy w komunikacie IMGW.

Ostrzeżenia wydane przez synoptyków będą obowiązywać od godziny 12 we wtorek 16 czerwca do godziny 2 w nocy w środę 17 czerwca.

IMGW. Na wschodzie podtopienia, na zachodzie susza hydrologiczna

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał także ostrzeżenia hydrologiczne. Synoptycy przewidują, że w obszarach występowania prognozowanych burz, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody, co może prowadzić do podtopień. Chodzi o zlewnie takich rzek jak Wisłok, Wisłoka, San i Wieprz. W centrum i na zachodzie kraju obserwować będziemy z kolei suszę hydrologiczną. Takie zjawisko będzie występować na niektórych rzekach w województwach łódzkim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim.