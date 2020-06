Tatry. 18-letni kierowca wjechał w rowerzystów. "Postanowił pokazać nam, kto rządzi na drodze" [WIDEO]

Do wypadku doszło w sobotę 13 czerwca w godzinach popołudniowych w okolicach miejscowości Krempachy w Małopolsce. Na nagraniu zarejestrowanym przez inne auto widać, jak kierowca samochodu osobowego wjeżdża w rowerzystę.

REKLAMA

Kierowca wjechał w rowerzystów na drodze. Małżeństwo ratowników TOPR opisuje całe zdarzenie

Następnie osobówka gwałtownie hamuje, przez co jadąca za nim rowerzystka uderza w tył auta. Osoby z drugiego samochodu pomogły poszkodowanym oraz wezwały na miejsce policję. 18-letni kierowca, który potrącił rowerzystów, również czekał na przyjazd funkcjonariuszy.

Rowerzystka udostępniła na swoim Facebooku wideo z momentu wypadku. - Mamy duże szczęście z tym nagraniem. Jest to ewidentny dowód na to, że chłopak chciał nam zrobić krzywdę - twierdzi poszkodowana. Kobieta napisała też, jak przebiegało całe zdarzenie.

Według jej relacji już z daleka było słychać trąbienie samochodów. - Pojazdy się zbliżały, mieliśmy wrażenie, że się między sobą ścigały. Im bliżej byli, tym głośniej trąbili. W pewnym momencie przestraszyliśmy się i krzyknęliśmy do kierowcy z pytaniem, co robi. Kierowca był bardzo agresywny, mąż niepotrzebnie wdał się z nim w krótką wymianę zdań. Kierowca postanowił pokazać nam, kto rządzi na drodze - wyjaśniła w rozmowie z Onetem.

Małżeństwo ratowników TOPR nie wyszło z wypadku bez szwanku. Kobieta na wskutek zdarzenia ma zwichnięty bark, a mężczyzna został mocno poobijany. O sile uderzenia świadczyć może to, że w jego efekcie kask rowerzysty pękł.

- Kierowcą był 18-letni mężczyzna, który posiadał prawo jazdy od trzech miesięcy. Przybyły na miejsce patrol zadbał o to, by poszkodowana kobieta trafiła do szpitala, zabezpieczył nagranie wideo oraz sporządził dokumentację. Kierowca będzie odpowiadał przed sądem za spowodowanie wypadku - powiedziała w rozmowie z portalem autokult.pl oficer prasowa w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu asp. Dorota Garbacz.