Gdynia. Akcja unieszkodliwienia miny z czasów II wojny światowej. Strefy bezpieczeństwa dla mieszkańców

Marynarka Wojenna potwierdziła, że operacja podjęcia, przeholowania i neutralizacji niemieckiej miny odbędzie się we wtorek 16 czerwca. Akcja potrwa od godziny 08:00 do około godziny 15:00.

Operacja wydobycia miny morskiej w Gdyni. Wyznaczono strefy bezpieczeństwa

Urząd Morski w Gdyni, Urząd Miasta oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia dla mieszkańców i turystów przebywających w tym regionie. "Mając na uwadze moc ładunku wybuchowego znajdującego się w minie, wyznaczono strefę bezpieczeństwa o promieniu 10750 m, licząc od punktu niszczenia miny" - napisano w komunikacie.

Strefy bezpieczeństwa i zagrożenia wyznaczone przez Marynarkę Wojenną podzielono na:

strefę zagrożenia dla ludzi zanurzonych w wodzie: 10 730 m - obejmując całą długość brzegu morskiego na terenie Gdyni. W tej strefie obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.

- obejmując całą długość brzegu morskiego na terenie Gdyni. W tej strefie obowiązuje całkowity zakaz kąpieli. strefę rażenia odłamkami w wypadku niekontrolowanego wybuchu miny: 500 m - dla ludzi znajdujących się w terenie otwartym. Strefa obejmuje: Plażę Śródmieście, Basen Żeglarski, część terenu przyległego do al. Jana Pawła II (rejon Uniwersytetu Morskiego i Akwarium Gdyńskiego). W tej strefie obowiązuje zakaz przemieszczania się.

Strefy Bezpieczeństwa wydzielone w Gdyni 16 czerwca 2020 roku, na czas wydobycia miny morskiej. fot. Urząd Miasta Gdynia

Podczas prowadzenia operacji obowiązują dodatkowe zakazy związane z przebywaniem i przemieszczaniem się w konkretnych rejonach miasta. Dla bezpieczeństwa mieszkańców wprowadzono:

zakaz opuszczania budynków znajdujących się w strefie rażenia odłamkami budynkach oraz podchodzenia do okien,

zakaz wychodzenia w morze jachtów, a także przebywania osób na jednostkach zacumowanych w gdyńskiej marinie.

Niemiecka mina GC zalega między wejściem południowym do Portu Gdynia a Basenem Żeglarskim. Jest to niekontaktowa mina morska z okresu II wojny światowej o długości korpusu ok. 180 cm i średnicy 66 cm. Całkowita masa ładunku to 987 kg. Według specjalistów z Marynarki Wojennej mina ta posiada materiał wybuchowy o sile, która odpowiada mniej więcej tonie trotylu.

Operacja przeprowadzona zostanie przez Grupę Nurków Minerów 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Mina została zlokalizowana w marcu 2020 roku przez pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni podczas wykonywania kontrolnych pomiarów hydrograficznych.