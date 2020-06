Trzymali tęczowe banery, zostali wypchnięci z wiecu Dudy. Jednego z aktywistów zaproszono do Pałacu

uzywammozgu godzinę temu Oceniono 21 razy 15

Długopis boi się konfrontacji wśród swoich zwolenników, spojrzeć w oczy ludziom, których szczuje a po wszystkim rzuca jakimś żałosnym zaproszeniem do pałacu, co zapewne nigdy się nie wydarzy. Nie chowaj się za emerytami wpatrzonymi w ciebie jak w obrazek tylko odpowiadaj na pytania jakie zadają ci ludzie, których stygmatyzujesz. Zero, nie prezydent.