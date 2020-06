"Musi być radykalny sprzeciw ludzi przyzwoitych". Powstańcy bronią osób LGBT, uderzają w polityków

sebastianmajewski 8 minut temu Oceniono 9 razy 5

I jedzie taki Duda do Oświęcimia kampanię sobie robić na cierpieniu ludzi... Duda ,który szczuje na homoseksualistów niczym naziści!!! Bezcześci to miejsce swoją wizytą!!! Te potworne rzeczy zrobili faszyści niemieccy. Ale to ma być przestroga dla wszystkich narodów!!! Żeby to się nie powtórzyło!!! W wielu krajach byli i niestety są faszyści.W Polsce niestety też!!! Duda powinien odejść!!! Ale to karierowicz,który nie ma wstydu,honoru ,zasad!!! Przerażające co on wygaduje!!! Wstyd i hańba!!!