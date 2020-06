Barszcz Sosnowskiego gwałtownie się rozrasta. Według raportu NIK Polska niewiele z tym robi

Zobacz wideo Dlaczego należy unikać barszczu Sosnowskiego?

Jak podaje Najwyższa Izba Kontroli, efektywność dotychczasowego zwalczania barszczy kaukaskich w Polsce jest niewielka, a rośliny te nadal się rozprzestrzeniają. Kontrola NIK prowadzona była od 2013 do 2019 roku i objęła m.in. Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Jak zauważa NIK, rozporządzenia w sprawie barszczu Sosnowskiego i Mantegazziego zostały wydane przez Parlament Europejski i Radę UE już w 2014 roku, a państwa członkowskie miały do lipca 2019 roku wdrożyć plan zwalczania tej rośliny.

REKLAMA

Kontrola NIK: Polska nie przygotowała przepisów dot. zwalczania barszczu Sosnowskiego

Polska miała więc pięć lat na to, by przyjąć przepisy, które pomogą walczyć z barszczem Sosnkowskiego. Tymczasem ostatni projekt aktu prawnego pochodzi z lipca 2019 roku, a prace nad zmianami w ustawie o ochronie przyrody do tej pory nie zostały zakończone. Według NIK nie dokonano m.in. analizy zagrożenia, nie zdefiniowano sposobów zwalczania czy potrzebnych środków i sposobów finansowania zwalczania barszczy kaukaskich, czy ich bezpiecznej utylizacji.

Mapa zgłoszonych stanowisk barszczy kaukaskich w Polsce. fot. Najwyższa Izba Kontroli

Barszcz Sosnowskiego to gatunek roślin pochodzący z Kaukazu. Do Polski trafił jako roślina pastewna, jednak dość szybko wykryto jego działanie toksyczne i zrezygnowano z uprawy. Niestety, roślina bardzo szybko rozprzestrzeniła się po kraju i obecnie występuje już niemal na całym jego terenie. Barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczny zarówno dla ludzi, jak i zwierząt, a jego szkodliwość wzmaga się podczas ciepłych, słonecznych dni. Wtedy toksyczne związki wydzielane przez roślinę mogą powodować poważne oparzenia, nawet wtedy, gdy nie mieliśmy z nią bezpośredniego kontaktu. Jest to przy tym agresywnie rozrastająca się roślina inwazyjna, niezwykle trudna do zwalczenia, powodująca degradację środowiska przyrodniczego.

Barszcz Sosnowskiego z wyglądu przypomina koper z charakterystycznymi białymi kwiatami. Na łodygach rośliny można zauważyć purpurowe plamki. Zazwyczaj barszcze osiągają wysokość około trzech metrów, ale mogą mieć nawet pięć metrów wysokości. Barszcze kaukaskie mają też grube łodygi, masywne liście i rozległe korzenie. Rośliny te kwitną od czerwca do sierpnia. Ich nasiona rozprzestrzeniają się z wiatrem i wodą.