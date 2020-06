Słowa o "ideologii LGBT" ranią, a skutki mogą być opłakane. Ekspert: To przejaw odczłowieczania

- Przekonuje się do istnienia "ideologii" po to, żeby nie mówić o realnych osobach, o ich problemach i rodzinach. To przejaw dehumanizacji i odczłowieczenia - mówi w rozmowie z Gazeta.pl Daniel Bąk, psychoterapeuta, który od lat pracuje z osobami LGBT+. O słowach polityków, którzy przekonują, że "LGBT to nie ludzie", mówi wprost: - Przynoszą mnóstwo bólu, wzmacniają wstyd i stereotypy. To przede wszystkim cios w relacje.

Fot. Jędrzej Nowicki/Agencja Gazeta /

