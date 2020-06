Słowa o "ideologii LGBT" ranią, a skutki mogą być opłakane. Ekspert: To przejaw odczłowieczania

placowy 8 minut temu Oceniono 3 razy 1

im dłużej o LGBT w mediach i przekazie wyborczym tym szybciej Trzaskowski przegra w wyścigu do Prezydentury, Gazeta i reszta mediów popierających opozycję dała znowu wciągnąć się PIS-owi do piaskownicy w której nie ma piasku tylko metalowe łopatki, którymi wali was po głowie Kaczyński z kolegami, gadajcie tak dłużej o światopoglądzie to wschód Polski ale i centrum a nawet Wielkopolska zagłosuje na DUDĘ jak by to była obrona niepodległości - robicie przysługę tylko Dudzie i Kaczyńskiemu.