Długoterminowa prognoza pogody. Koniec czerwca będzie upalny

W ubiegłą niedzielę nastąpiła wymiana mas powietrza nad Europą Centralną, co spowodowało wyraźne ochłodzenie. Podczas gdy w sobotę w niektórych miejscowościach w Polsce było ponad 30 stopni, w niedzielę temperatura obniżyła się gdzieniegdzie nawet o 10 stopni. Ochłodzenie będziemy odczuwać jeszcze przez kilka dni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że temperatura będzie wzrastać z dnia na dzień, ale upały dadzą o sobie znać dopiero w najbliższy weekend.

Długoterminowa prognoza pogody. Pod koniec miesiąca nawet 31 stopni na południu kraju

Z prognozy długoterminowej przygotowanej przez Tomasza Wasilewskiego dla telewizji TVN Meteo wynika, że z upałami będziemy mieli do czynienia od niedzieli 21 czerwca aż do końca miesiąca, bo w ciągu ostatnich 10 dni czerwca do Polski będzie napływać ciepłe powietrze. Najgoręcej będzie na południu kraju - tam termometry będą wskazywać nawet 30-31 stopni. Najniższą temperaturę będziemy odnotowywać na północy. Dla wybrzeża prognozuje się maksymalnie 25-26 stopni.

Przypomnijmy, że pod koniec maja IMGW alarmował, że czerwcowe warunki atmosferyczne mogą przyczynić się do suszy hydrologicznej.

"Czerwiec, według orientacyjnej prognozy meteorologicznej, będzie suchym i ciepłym miesiącem. Oznaczać to będzie realny powrót zagrożenia suszą hydrologiczną w zlewni Wisły i dalsze pogorszenie się sytuacji w zlewni Odry"- wskazywali synoptycy z IMGW. Informowali też, że tegoroczne lato może przynieść okresowe niedobory wody w południowej Wielkopolsce, na Opolszczyźnie, Polesiu i Wyżynie Lubelskiej.