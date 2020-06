Podkarpacie. Kierowca audi wjechał w dwie 14-latki. Jedna z dziewczyn nie żyje

glencok godzinę temu Oceniono 22 razy 20

Przejechałem w ten weekend kilkaset kilometrów po drogach krajowych. Nie minąłem chyba żadnego oznakowanego radiowozu, pomijając te kręcące się po większych miastach, nie widziałem przy poboczu ani jednego (oznakowanego czy nie) który by trzymał zatrzymanego pirata drogowego. A kretynów pędzących w autach i na motocyklach grubo ponad ograniczenie pełno. Jeśli nikt nie pilnuje porządku na drogach w tym kartonowym kraju to jak ma to wyglądać? Nawet jak już kogoś zatrzymają to mandat 100-400 zł nie zrobi specjalnie na nikim wrażenia, a widać jak na dłoni że te niskie stawki nie odstraszają nikogo przed łamaniem prawa. i ponad 3 tysiące zabitych na koniec roku znowu będzie plus kilkanaście tysięcy rannych