Polacy wracają z długiego weekendu. Na drogach niekiedy kilometrowe korki

Niedziela 15 czerwca to koniec długiego weekendu. Części kierowców powrót do domu zajmie jednak dłuższą chwilę, gdyż na niektórych głównych drogach w naszym kraju tworzą się spore korki. Problem jest zwłaszcza na bramkach na autostradach. Wzmożony ruch to także wypadki.

