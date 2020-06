Prawdopodobnie najstarszy wiąz w Polsce powalony przez burzę. "Tracimy świadków historii"

krzysztof_ptk 18 minut temu Oceniono 3 razy 1

Tracimy wspaniałych świadków historii...Nie ubolewam nad świadkiem, który nie potrafił mówić. bo świadek Sasin nie jest wstanie sobie przypomnieć po tygodniu co podpisywał.

Gdzie są karty wyborcze. Czy samolot miał pilota.

Należy ubolewać że historia stworzyła takich świadków, którzy myślą tylko o zniszczeniu dowodów, zniszczeniu komputerów, zniszczeniu wszystkiego co rzucało by na nich cień podejrzeń. Powstała taka nowa generacja, świadomych oszustów. A my jesteśmy tego świadkami i nic nie mówimy.