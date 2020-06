Kolizja z udziałem pojazdu SOP na Opolszczyźnie. Kierowca miał ominąć wysepkę z lewej strony

roosevelt5 4 godziny temu Oceniono 53 razy 49

Od kiedy to samochód nie będący częścią kolumny rządowej ma uprawnienia do jazdy na sygnale?

A rodzinie z osobówki proponuję poszukać dobrego prawnika.

Jeśli liczą na uczciwość władzy na ścieżce administracyjnej to są w błędzie.

Dziennikarze niech nie zapomną o tej kolizji i patrzą władzy na ręce jak przebiega cała procedura.

Teraz przed wyborami będzie cacy ale po wyborach ......