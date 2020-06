Uwaga na burze z gradem. IMGW wydał ostrzeżenia dla 10 województw

0roman0 przedwczoraj Oceniono 4 razy 2

O ile pamiętam (chyba że coś pokręciłem) jakiś czas temu IMGW podano do sądu za brak ostrzeżenia o nadciągającej nawałnicy. Nie wiem jak to się skończyło ale od tego czasu bezustannie mamy zagrożenia nawałnicami z których mało co wynika. O 21.45 na stronie pokazującej w rzeczywistym czasie wyładowania widać że w czasie kilkunastu minut wcześniej nad Polską nie było żadnego wyładowania nie licząc 2-3 nad Bieszczadami. Także na zachód od Odry uspokoiło się. Oczywiście za 2-3 godziny może się dużo zmienić ale po co ta panika?