Egipska mumia odkryta na poddaszu szkoły w Lublinie. Była zamurowana w jednym z filarów

W Egipcie odkryto mumię. Brytyjscy archeolodzy przez 5 lat próbowali odczytać kto to. Wreszcie specjaliści z Moskwy zaproponowali pomoc. Mumię przewieziono do Rosji. 6 godzin poźniej Anglicy odbierają telefon z Moskwy: Tothmes XXII.

- Jak wam się udało to odkryć?

- Przyznał się.