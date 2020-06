W czwartek po godz. 20:00 oficer dyżurny mrągowskiej policji otrzymał informację, o tym, że pijani rodzice nie opiekują się dzieckiem, które bez nadzoru biega po podwórku. Funkcjonariusze przyjechali pod wskazany w zgłoszeniu adres. Okazało się, że rodzice nie byli w stanie opiekować się siedmiolatkiem: jego matka miała ponad cztery promile alkoholu w organizmie, a ojciec blisko trzy.

Dziecko, jak relacjonują policjanci, było bardzo zaniedbane.

Z uwagi na stan nietrzeźwości rodziców i brak możliwości właściwej opieki nad dzieckiem, siedmiolatka przekazano do pogotowia opiekuńczego.

Policjanci apelują: reaguj!

Nieodpowiedzialność rodziców często bywa przyczyną dramatu, jaki przeżywa ich dziecko. Dzieci nie potrafią się same obronić przed zagrożeniami, na jakie wystawiają je lekkomyślność i niedojrzałość rodziców. Dlatego tak ważne jest to, by osoby będące świadkami krzywdy, jaka dzieje się dziecku, reagowały. Jeden telefon - nawet anonimowy - wykonany pod numer alarmowy 112, może realnie przyczynić się do poprawy sytuacji, w jakiej znajduje się dziecko, a nawet ocalić jego życie i zdrowie.