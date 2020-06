Seria wypadków w Tatrach. Meteorolodzy zapowiadają groźne burze na południu Polski

Jak informuje portal Podhale24, w Tatrach doszło do czterech wypadków. W rejonie Doliny Pięciu Stawów oraz na Rusinowej Polanie ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zostali wezwani do turystów, którzy doznali urazów nóg. Do kolejnych wypadków doszło na Rysach i żlebie w okolicach przełęczy Krzyżne, gdzie, jak podaje portal, turysta doznał bardzo poważnych obrażeń.

REKLAMA

"Tygodnik Podhalański" informuje natomiast, że po rannych turystów wyleciał śmigłowiec ratowniczy.

TOPR apeluje o ostrożność

Wszystkim spędzającym długi weekend w Tatrach, przypominamy, że w najwyższych partiach, szczególnie na północnych wystawach nadal zalega gruba warstwa śniegu. Poruszanie się w takich warunkach wymaga posiadania sprzętu do turystyki zimowej i umiejętności posługiwania się nim. Ewentualne upadki, poślizgnięcia na stromych stokach śnieżnych (obecnie przetykanych wystającymi kamieniami) mogą się kończyć tragicznie

- czytamy w komunikacie na Facebooku.

Burze w całym kraju, najgroźniejsze na południu

W piątek burz możemy spodziewać się w całym kraju. Jak informuje Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najgroźniejsze zjawiska pogodowe wystąpią na południu.

Chodzi o województwa: dolnośląskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie. Tam burze mogą mieć bardzo gwałtowny charakter. Może spaść do 40 litrów na metr kwadratowy deszczu, możliwy grad, wiatr w porywach do 80 km/h

- zapowiada meteorolog. Burze, szczególnie na zachodzie i w centrum kraju będą utrzymywały się także w nocy.

Czwartkowe nawałnice, które przeszły przez Małopolskę spowodowały wiele zniszczeń. "Nawałnica, która przeszła nad gminą Lubień w Małopolsce, wyrządziła ogrom szkód w miejscowości Tenczyn. Ulewa zniszczyła część stadionu, a wezbrane wody miejscowej rzeki zerwały most w kilka sekund" - napisała "Gazeta Krakowska" na Twitterze.