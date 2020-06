Pogoda na weekend 13-14 czerwca. W sobotę ostrzeżenia IMGW dla całej Polski

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

W weekend czeka nas zmienna pogoda. W sobotę będzie gorąco, ale też pojawią się gwałtowne burze. W niedzielę z kolei w większości kraju zapowiadane są duże rozpogodzenia.

Pogoda na sobotę 13 czerwca. Ostrzeżenia przed burzami dla całej Polski

Najniższa temperatura prognozowana jest dla Gdańska i Olsztyna, gdzie będą kolejno 23 i 24 stopnie. W województwie podlaskim będzie z kolej 25 stopni. Aż 28 stopni pokażą termometry w Kielcach, a 29 stopni w województwach mazowieckim, lubelskim, małopolskim, łódzkim, dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim. Najcieplejszy dzień i temperatura do 30 stopni czeka mieszkańców Opola, Katowic i Rzeszowa.

W całym kraju prognozowane są spore rozpogodzenia, zwłaszcza w pierwszej części dnia. Później może pokazać się więcej chmur, które przyniosą ze sobą opady deszczu oraz burze. W sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla całej Polski. Wszędzie z wyjątkiem województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego dotyczą one nie tylko samych burz, ale też opadów gradu. Należy spodziewać się sumy opadów do 30 mm oraz wiatru w porywach do 70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na niedzielę 14 czerwca. Dziś więcej rozpogodzeń

W porównaniu do poprzedniego dnia w niedzielę można liczyć niższe temperatury. Najcieplej będzie we Wrocławiu, Zielonej Górze i Szczecinie, gdzie zapowiadanych jest 25 stopni. Jeden stopień mniej czeka mieszkańców województwa wielkopolskiego i opolskiego. 23 stopnie pokażą termometry w Bydgoszczy i Łodzi. Od 21 do 22 stopni będzie w Warszawie, Kielcach i Katowicach. W Małopolsce oraz na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie będzie 20 stopni. Najchłodniej, od 18 do 19 stopni, będzie w Gdańsku, Olsztynie i Białymstoku.

W niedzielę zapowiadane są duże rozpogodzenia zwłaszcza na zachodzie, północy i w centrum kraju. Więcej zachmurzeń oraz opady deszczu prognozowane są w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim. Burze mogą pojawić się w południowych powiatach Dolnego Śląska. W żadnym regionie nie obowiązują ostrzeżenia IMGW. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

