Kielce. Wąż boa pełzał w sortowni Poczty Polskiej. "Czeka na właściciela"

Pracownicy sortowni Poczty Polskiej w Kielcach znaleźli węża we wtorek 9 czerwca nad ranem. Pełzający między paczkami gad został już przekazany do kieleckiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Niestety nie ma pewności, kiedy i z której przesyłki wąż mógł uciec oraz jak długo ukrywał się między paczkami. Teraz czeka on na starego lub nowego właściciela.

REKLAMA

Wąż boa znaleziony w sortowni Poczty Polskiej w Kielcach

- Zgodnie z regulaminami usług pocztowych w paczkach i przesyłkach kurierskich można wysyłać jedynie żywe ptaki lub owady. Apelujemy o odpowiednie zapakowanie tych zwierząt i właściwe oznakowanie przesyłki. Niedozwolone jest wysyłanie innych zwierząt, jednak znalezienie węża lub innego egzotycznego i niebezpiecznego zwierzęcia, które wyszło z przesyłki, zdarzało się już niejednokrotnie. Doręczaliśmy też kiedyś pawia, któremu z paczki wystawał ogon. Przesyłanie żywych zwierząt, innych niż dozwolon, może być niebezpieczne dla zwierzęcia, a jednocześnie stanowić zagrożenie dla pracowników Poczty - powiedziała cytowana w komunikacie rzeczniczka Poczty Polskiej Justyna Siwek.

"W tym momencie wąż znajduje się pod opieką specjalisty, jest ogrzany i bezpieczny, jego dalszy los zależy od czynności prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną i kielecką Policję" - napisano z kolei na stronie TOZ w Kielcach. Przedstawiciele tej organizacji obawiają się jednak, że właściciel węża nie zgłosi się po swojego gada, ponieważ tym samym przyznałby się do złamania prawa.

Zobacz wideo Cztery praktyczne wskazówki dla właścicieli zwierząt

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. zakazane jest wysyłanie pocztą zwierząt kręgowych. Wysłanie przesyłką pocztową zwierząt innych niż wymienionych w rozporządzeniu (owadów, ptaków domowych i ozdobnych) jest naruszeniem prawa. Dodatkowo kolumbijski boa tęczowy jest gatunkiem podlegającym rejestracji na podstawie ustawy o ochronie przyrody - wymagane jest zaświadczenie o urodzeniu w hodowli takiego zwierzęcia.

Realizacja przesyłek z zawartością żywych ptaków oraz owadów jest dostępna wyłącznie w paczce pocztowej lub usłudze kurierskiej Pocztex w serwisach: Ekspres 24, Kurier Miejski lub Kurier Bezpośredni z obligatoryjną opcją "ostrożnie". Nadawca zobowiązany jest do zapewnienia opakowania dostosowanego pod wymogi określone w przepisach o ochronie zwierząt. Przesyłka musi być też oznaczona wyraźnym napisem "żywe zwierzę" z oznaczeniem wskazującym na górę i dół paczki.