Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW wydane dla całej Polski - intensywny deszcz, grad i silny wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed kolejnym bardzo gorącym dniem. W całej Polsce zapowiadane są dziś opady deszczu oraz burze.

Pogoda w Polsce: gdzie jest burza? W piątek nawałnice pojawią się w całym kraju

Najwcześniej, bo już około godziny 10:00, burze pojawią się w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Od godziny 14:00-15:00 nawałnice spodziewane są już niemal w całej Polsce. Najbardziej aktywne komórki burzowe rozwiną się w tych godzinach w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim.

Około godziny 18:00-20:00 bardzo intensywne burze zapowiadane są dodatkowo w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim.

Zgodnie z zapowiedziami synoptyków IMGW w trakcie burz należy spodziewać się sumy deszczu do 15-30 mm oraz lokalnych opadów gradu. Dodatkowo może wiać w porywach do 70 kilometrów na godzinę w centrum i do 80 kilometrów na godzinę na południu kraju.

Podobna pogoda będzie czekać nas także w sobotę. Na 13 czerwca IMGW również wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i burzami z gradem. Alerty obowiązują w całej Polsce.