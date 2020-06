Tłumy na procesjach Bożego Ciała, bez odstępów. Abp Gądecki nawiązał do wiecu Trzaskowskiego

Tłumy uczestniczyły w procesjach z okazji Bożego Ciała, które odbyły się w czwartek m.in. w Krakowie i Poznaniu. W większości przypadków mimo trwającej epidemii nie zachowywano wymaganej odległości. Arcybiskup Gądecki podczas homilii krytycznie odniósł się do wiecu wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Mówił też: - To, co się dzieje ze mszą św. z powodu koronawirusa, ma dramatyczne skutki dla jedności Kościoła.

