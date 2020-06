Gdzie jest burza? Popada i zagrzmi w pięciu województwach. IMGW wydało ostrzeżenia

Od godziny 13.00 na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu przewiduje się burze z opadami deszczu miejscami od 20-25 do 30-35 milimetrów, lokalnie do 40 milimetrów oraz porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad.

REKLAMA

Gdzie jest burza? IMGW wydało ostrzeżenia

Dwie godziny później ostrzeżenia zaczną obowiązywać w województwach świętokrzyskim i lubelskim. Wszystkie wygasną o północy. Poranne burze i opady deszczu odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim. IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów.

Zobacz wideo Czy wiesz, jak się zachować podczas burzy?

333 interwencje w związku z burzami

To kolejny burzowy dzień w Polsce. Podczas minionej doby strażacy z powodu burz musieli interweniować 333 razy. Najwięcej interwencji było w województwie mazowieckim, ale ratownicy pracowali również na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Jak powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Krzysztof Batorski, od północy do rana strażacy 71 razy wyjeżdżali na pomoc w usuwaniu skutków burz. - Najczęściej pompowali wodę z piwnic, udrażniali przepusty w drogach i usuwali nadłamane konary oraz złamane drzewa - poinformował kapitan Batorski.

Ostrzeżenia IMGW na bieżąco można śledzić w serwisie meteorologicznym meteo.imgw.pl.