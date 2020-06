Czesi: Polskie wojsko zablokowało dostęp do kapliczki. MON: Lokalizacja posterunku była wynikiem nieporozumienia

Kilka dni temu czeski portal Denik, poinformował, że polscy żołnierze, którzy strzegli zamkniętej z powodu koronawirusa granicy w Pielgrzymowie, przeszli na czeską stronę i we wsi Pelhrimov ustawili punkt kontrolny przed kapliczką. Serwis informował również, że wojskowi nie pozwalają Czechom zbliżać się do niej, ani robić sobie przy niej zdjęć. Z relacji świadków wynikało, że żołnierze uzbrojeni byli w "pistolety maszynowe". Opisała to również wrocławska "Gazeta Wyborcza".

REKLAMA

Mamy odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej ws. czeskiej kapliczki

Portal Denik podał, że burmistrz gminy Slezske Rudoltice stwierdził, że polskie władze nie konsultowały z nim decyzji o wkroczeniu polskiego wojska. W tej sprawie interweniowały czeskie resorty spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych. Okazało się, że doszło do nieporozumienia po stronie polskiej. Zapytaliśmy o to Ministerstwo Obrony Narodowej. W odpowiedzi od wydziału prasowego otrzymaliśmy informację, że "żołnierze Wojska Polskiego realizują na granicach wsparcie Straży Granicznej".

Lokalizacja posterunku była wynikiem nieporozumienia, a nie działaniem celowym i została niezwłocznie skorygowana

- potwierdził MON. Jak dodał, "nie jest natomiast prawdą, jakoby polscy żołnierze zabronili robienia zdjęć kapliczki, poprosili natomiast o nie fotografowanie samego posterunku".

Wojsko Polskie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo granic i Obywateli Polskich w trudnej walce z przeciwnikiem, jakim jest koronawirus. Codziennie kilka tysięcy żołnierzy realizuje zadania, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa

- czytamy w komunikacie.