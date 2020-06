Wypadł z zakrętu prosto do rowu. Tam znalazł motorower i ciało

Wszystko rozegrało się w ostatni piątek na drodze między miejscowościami Zagacie i Kozaków (woj. śląskie). Jak opisuje w rozmowie z TVN24 pan Jerzy, około 14:30, podczas deszczu, stracił panowanie nad samochodem, wpadł w poślizg, a potem do rowu.

Kiedy wyskoczyłem z samochodu, jakieś pięć metrów za sobą zobaczyłem, że motorower leży na człowieku. Wyciągnąłem go, miał już plamy opadowe

- relacjonuje pan Jerzy, który dodaje, że silnik motoroweru był zimny. Wtedy też zadzwonił po policję. Ustalono, że zwłoki należą do 79-latka. Już wcześniej tego samego dnia policjantów pytano o tego mężczyznę. 79-latek wyjechał w czwartek rano na motorowerze i stracono z nim kontakt.

Policja po oględzinach wykluczyła, by to kierowca renault potrącił 79-latka. Na tę chwilę nie ma jednak informacji, jak zginął mężczyzna. Sprawdzają to policja i prokuratura z Częstochowy, które mają kilka hipotez. Jedna z nich zakłada, że ktoś inny mógł potrącić 79-latka lub też że mężczyzna zasłabł i wypadł z drogi. Służby czekają na sekcję zwłok.