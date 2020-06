Tarnowskie Góry. Czterolatek wypadł z jadącego samochodu. O mały włos nie został przejechany

race444 godzinę temu Oceniono 9 razy 7

Wielkie szczescie w nieszczesciu. Tu nie nalezy rodzicow tego dziecka "kapowac" na policje bo to zdarzenie bedzie im "towarzyszyc" do konca zycia. Kazdy kto jest rodzicem to wie jakie numery dzieciaki moga odwalic i czasami dochodzi do takich jak ta sytuacji. Tym razem zakonczylo sie pomyslnie, niestety nastepnym razem moze byc tragedia. No coz takie jest to nasze zycie a dzieciakowi duzo zrowka i 100 lat