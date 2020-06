Pogoda na długi weekend. Przed nami cztery burzowe dni. Na termometrach nawet 30 stopni

Z map pogodowych dostępnych na stronie internetowej pogodynka.pl wynika, że w Boże Ciało możemy spodziewać się burz i opadów deszczu. Wyjątkiem są okolice Białegostoku, gdzie ma być ciepło i słonecznie. Zagrzmi przede wszystkim na południu i w centrum Polski. W pozostałych regionach wystąpią deszcze. IMGW prognozuje, że grzmotom i piorunom mogą towarzyszyć opady gradu. Wysokość opadów w czasie burz osiągnie do 40 mm. Przez cały dzień będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr, jednak podczas burz podmuchy wiatru osiągną do 75 km/h. Temperatura będzie wahać się od 21 stopni w Zakopanem do 29 stopni w Zielonej Górze.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy wiesz, jak się zachować podczas burzy?

Piątek będzie jeszcze bardziej burzowy, a wyładowań atmosferycznych możemy się spodziewać właściwie w całym kraju. Po raz kolejny wyjątek stanowić będą okolice Białegostoku, gdzie ma być pogodnie. Lokalnie mogą wystąpić gradobicia. Prognozuje się je dla województw położonych na południu i północy kraju. Temperatura będzie się wahać od 21 stopni w Zakopanem do 29 stopni w Białymstoku, Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim.

Pogoda na weekend. W sobotę burze, w niedzielę więcej słońca

W sobotę rozpogodzi się w Gdańsku, Olsztynie, Suwałkach i Jeleniej Górze, ale w pozostałej części Polski wciąż występować będą burze. Dla okolic Szczecina, Bydgoszczy i Torunia prognozuje się także opady gradu. Burzom będzie towarzyszyć dość wysoka temperatura. Najzimniej będzie w Gdańsku, gdzie termometry wskażą maksymalnie 20 stopni. Najcieplejszym miastem będzie tego dnia Zielona Góra, gdzie odnotujemy nawet 30 stopni.

Niedziela będzie najbardziej pogodnym dniem długiego weekendu. 14 czerwca burze wystąpią tylko w województwach małopolskim, podkarpackim, lubelskim i mazowieckim. Deszcz będzie padał także w województwach śląskim, łódzkim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim oraz podlaskim. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże, ale bez opadów. Temperatura będzie wahać się od 14 stopni w Poznaniu do 23 stopni w Białymstoku.