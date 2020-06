Pogoda. Ostrzeżenie IMGW dla wschodu kraju. Przed nami deszcze i silne wiatry. Gdzie jest burza?

To już kolejne ostrzeżenie meteorologiczne IMGW w ciągu ostatnich dni. Zgodnie z prognozami Instytutu, na wschodzie kraju można się spodziewać intensywnych opadów, porywistych wiatrów oraz burzy z gradem.

REKLAMA

IMGW ostrzega przed burzami z gradem

Ostrzeżenie pierwszego stopnia zostało wydane dla pięciu województw. Najbardziej zagrożone jest województwo lubelskie, które w całości znajdzie się pod działaniem żywiołu. Oprócz niego zagrożona jest wschodnia część województwa mazowieckiego i podkarpackiego oraz południowa część województwa małopolskiego i śląskiego.

- Opady do 30 mm, porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie do 80 km/h. Sytuacja będzie dynamiczna, a tym samym niebezpieczna - zapowiadał Grzegorz Walijewski z IMGW w rozmowie z IAR 9 czerwca. Jak jednak dodał Walijewski, warunki utrzymają się również do dnia następnego.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające niebezpiecznym zjawiskom meteorologicznym, których konsekwencją mogą być straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. W takiej sytuacji IMGW zaleca zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów oraz rozwoju sytuacji pogodowej.