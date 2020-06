54 miliony złotych nagród. Policjanci dostaną dodatkowe pieniądze za pracę podczas epidemii

jurek53krk 2 godziny temu Oceniono 22 razy 18

Sprawdzanie ludzi na kwarantannie wcale nie było bohaterstwem policjantów. Podjeżdżali pod dom, dzwonili do delikwenta, kazali mu podejść do okna lub balkonu i np. podnieść lewą rękę. Po czym do autka i sprawa załatwiona! Jak to się ma do pracy pogotowia ratunkowego, pielęgniarek i lekarzy w szpitalach? Morawiecki i Duda znów się kompromitują!!!! Wstyd.