Wrocław. Policjanci nie chcieli tłumić protestów. Szef oddziału prewencji odwołany

Zmiany we wrocławskiej policji. Szef oddziału prewencji został odwołany, a dwóch dowódców kompanii przeniesiono do patrolowania ulic. Zmiany, jak informuje TVN24, mają być spowodowane brakiem zgody na wyjazd do Warszawy w celu tłumienia majowego protestu przedsiębiorców.

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

