19-letni maturzysta zginął w wypadku w Siedliszczu. Jego auto wpadło w poślizg na łuku drogi

Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w wypadku, do którego doszło we wtorek ok. godz. 12.30 w miejscowości Siedliszcze w woj. lubelskim. Auto, którym jechały, wpadło w poślizg i zderzyło się z nadjeżdżającym z naprzeciwka busem. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, w samochodzie znajdowali się maturzyści, którzy wracali z egzaminu.

