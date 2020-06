Kopalnie miały stanąć, ale górnicy przyszli do pracy. Zamknięcie przeniesiono na 12 i 15 czerwca

polakadam godzin temu Oceniono 17 razy 17

Koszty wydobycia w璕la kamiennego w Polsce nale膨 do najwy窺zych na 鈍iecie. W ubieg造m roku by造 najwy窺ze w historii i wynios造 346 z za ton. Dlatego pa雟twowe sp馧ki g鏎nicze, r瘯ami polityk闚, zmuszaj pa雟twowe koncerny energetyczne i ciep這wnicze do kupowania go po jeszcze wy窺zych cenach. Ubieg這roczne ceny sprzeda篡 w璕la tak瞠 nale瘸造 do najwy窺zych w historii i wynios造 350 z/t.

Tymczasem bardziej kaloryczny w璕iel z ca貫go 鈍iata, zwo穎ny do port闚 ARA, kosztuje dzi 194 z/t. R騜nic w cenach w璕la polskiego i 鈍iatowego pokrywaj krajowi odbiorcy energii elektrycznej i mieszka鎍y miast ogrzewaj帷ych si ciep貫m sieciowym. To jeden z powod闚 wzrost闚 cen pr康u w 2018 roku. Jednak firmy energetyczne nie s w stanie przerzuca dowolnej ceny zakupu polskiego w璕la na polskich odbiorc闚 energii. Krajowe elektrownie zacz窸y ju traci rynek na rzecz ta雟zej energii elektrycznej nap造waj帷ej do Polski od s御iad闚. Import, obni瘸j帷y hurtowe ceny pr康u, ratuje nieco sytuacj polskiego przemys逝 ci篹kiego, kt鏎y z powodu drogiego pr康u mo瞠 z kolei straci klient闚 np. na produkowan u nas stal czy nawozy, ale dodatkowo podkopuje sytuacj finansow grup energetycznych. Ich wycena na gie責zie nigdy jeszcze nie by豉 tak s豉ba.