Sędziowie przerywali rozprawy w geście solidarności z Tuleyą. Prezes sądu w Elblągu czeka na informacje

We wtorek Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego miała na niejawnym posiedzeniu rozpatrzyć wniosek Prokuratury Krajowej o odebranie immunitetu sędziemu Igorowi Tulei. Śledczy zarzucają mu, że ujawnił m.in. dane i zeznania świadka, co naraziło bieg jednego ze śledztw. Ostatecznie Izba Dyscyplinarna SN nie uchyliła immunitetu sędziemu Tulei - c więcej, stwierdziła, że działał zgodnie z prawem.

Pismo prezesa sądu do sędziów

Jednak zanim podjęto tę decyzję, w całej Polsce odbyły się protesty w obronie sędziego Tulei. O godz. 9:00 na 30 min sędziowie w geście solidarności przerywali rozprawy i wychodzili przed gmach sądu m.in. z transparentami. Jak dowiedział się Onet, Piotr Żywicki, prezes Sądu Okręgowego w Elblągu, wysłał we wtorek pismo do przewodniczących wszystkich wydziałów w sądzie, aby do środy do godz. 10:00 podali informację, czy jakiekolwiek posiedzenia lub rozprawy rozpoczęły się niezgodnie z terminem.

Czy w dniu 9 czerwca 2020 roku między godz. 8:30 a godz. 10:00 miały miejsce jakiekolwiek przypadki nieterminowego rozpoczęcia posiedzeń lub rozpraw głównych albo rozpraw odwoławczych, jeśli tak, to proszę podać czym było to spowodowane

- brzmi cytowane przez Onet pismo. Piotr Żywicki poprosił również o informację, czy "ewentualne nieterminowe rozpoczęcie posiedzeń lub rozpraw nie spowodowało nadmiernego zagęszczenia osób oczekujących przed salami".

Rzecznik SO w Elblągu Tomasz Koronowski twierdzi, że nie zna sprawy. Onet próbował skontaktować się również z prezesem SO Piotrem Żywickim. Portal czeka na odpowiedzi.