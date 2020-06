Matury 2020. Mogło dość do kolejnego wycieku pytań. CKE zgłasza sprawę na policję

45rtg godzinę temu Oceniono 10 razy 6

No to im unieważnić te matury i niech piszą na nowo. I tak do skutku. Dopóki się ludzie nie nauczą, że jak przylatuje podjarany ziomuś, że ma przeciek tematów, to się dzwoni na policję i podaje jego nazwisko, a nie leci do gugla.