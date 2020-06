crepuscolo godzinę temu Oceniono 11 razy -3

Szkoda kobiety, szkoda dzieci. Krew na łapach planujących drogi w Polsce. Jak to kuźwa jest, że autostrady pobudowano w Małopolsce i kulczykowych stronach, czy nasrano niepotrzebnie dróg szybkiego ruchu dokoła zdychającej i coraz mniejszej Łodzi, a do dzisiaj nie ma autostradowego połączenia między największymi polskimi aglomeracjami (Warszawa - Katowice) oraz największymi polskimi miastami (Warszawa - Kraków). A z Warszawy do Gdańska przebijać się trzeba jedną z najniebezpieczniejszych dróg w Polsce, gdzie jazda to ciągła walka o życie z szalonymi tirowcami.