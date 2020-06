Pogoda na dziś - piątek 12 czerwca. Nawet 30 stopni pokażą termometry na Mazowszu

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

W piątek w całej Polsce ponownie zapowiadane są wysokie temperatury. Najcieplej ma być w Warszawie, gdzie według synoptyków będzie nawet 30 stopni.

Temperatura. Dziś maksymalnie od 25 stopni na północnym zachodzie do 30 stopni w centrum

Najniższa temperatura maksymalna w ciągu dnia zapowiadana jest w województwach zachodniopomorskim i świętokrzyskim, gdzie będzie 25 stopni. Jeden stopień więcej pokażą termometry w Gdańsku, Olsztynie, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie. 27 stopni będzie w województwie łódzkim, a 28 stopni w województwach podkarpackim, lubelskim i wielkopolskim. Jeszcze cieplej ma być w Zielonej Górze i Białymstoku. Tam w ciągu dnia może być nawet 29 stopni. Najwyższa temperatura, 30 stopni, przewidywana jest dla Mazowsza.

Opady. W większości kraju zapowiadane są burze

W całej Polsce można dziś liczyć na większe rozpogodzenia, lokalnie nawet bezchmurne niebo. Nad ranem i późnym popołudniem pojawiać się zacznie większe zachmurzenie. Razem z nim należy spodziewać się opadów deszczu oraz burz. Według wstępnych prognoz burze pojawią się lokalnie we wszystkich województwach w kraju, a największy front przejdzie przez wschodnie, centralne i południowe regiony. Dodatkowo na Podlasiu może padać grad. W trakcie nawałnic należy spodziewać się intensywnych opadów deszczu, do 20-30 mm oraz porywów wiatru dochodzących do 60 kilometrów na godzinę.

