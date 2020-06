Izba Dyscyplinarna SN nie uchyliła Igorowi Tulei immunitetu. "Działał zgodnie z prawem"

We wtorek Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego miała na niejawnym posiedzeniu rozpatrzyć wniosek Prokuratury Krajowej o odebranie immunitetu sędziemu Igorowi Tulei. Śledczy zarzucają mu, że ujawnił m.in. dane i zeznania świadka, co naraziło bieg jednego ze śledztw.

REKLAMA

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", sędziowie Izby Dyscyplinarnej nie odebrali Tulei sędziowskiego immunitetu. Jacek Nizinkiewicz, dziennikarz "Rzeczpospolitej, dodaje, że Izba Dyscyplinarna SN uznała, że Tuleya "działał zgodnie z prawem”. Decyzja sędziów SN nie jest jednak prawomocna i prokuratura może od niej odwołać.

Tuleya, który wcześniej zapowiedział, że nie weźmie udziału we wtorkowej rozprawie, zdążył już skomentować decyzję Izby Dyscyplinarnej. "To, że Izba podjęła trafną decyzję, nic nie zmienia w mojej ocenie. Nadał uważam, że to jest to nielegalny Sąd i nielegalna Izba" - powiedział sędzia, cytowany przez Wirtualną Polskę.

Śledztwo ws. obrad Sejmu w Sali Kolumnowej

W lutym Prokuratura Krajowa zwróciła się o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu Okręgowego Igora Tulei. Śledczy twierdzą, że sędzia Tuleya ujawnił m.in. dane i zeznania świadka, co naraziło bieg jednego ze śledztw. Chodzi o śledztwo ws. obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 roku. W grudniu 2017 skład Sądu Okręgowego w Warszawie pod przewodnictwem Tulei wydał orzeczenie, w którym nakazał prokuraturze wyjaśnić nieprawidłowości, do których mogło dojść podczas sejmowego głosowania.

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego to nowa izba, powołana w ramach zmian w sądownictwie przeprowadzanych przez PiS. Wątpliwościami co do jej niezależności zajmuje się Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości UE. W związku z postępowaniem TSUE nakazał zawieszenie jej działalności do czasu zbadania sprawy.