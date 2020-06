Odsetek praktykujących w Polsce najniższy od 20 lat. Na dane nie wpłynęła epidemia koronawirusa

staszek_ptaszek godzinę temu Oceniono 23 razy 19

91 procent wierzy ale 47 procent praktykujących? - Co za bzdury! 80 procent jest przywiązanych do tradycji ale nie wierzy tylko udaje. Tak na wszelki wypadek bo 'co sąsiad powie albo rodzina'. Dalej jest niepewność jak się zachować no i kościół podaje takie statystyki bo ma więcej kasy od państwa. Boga nie ma, bo gdyby był to nie było by tyle okrucieństwa na świecie, wojen i podłości. Bogów jak 'nasz' jest na świecie tysiące a każdy wydaje się lepszy od następnego. Chrześcijaństwo to 25% ludzkości świata (włączając te polskie 91%) ale tak naprawdę to 10% lub mniej. Bóg traci siłę!