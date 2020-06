Przed SN odbyła się kolejna manifestacja w obronie sędziego Tulei. "Oskarżamy władzę i prokuraturę"

We wtorek Izba Dyscyplinarna ma zdecydować o uchyleniu immunitetu sędziemu Igorowi Tulei. Rano przed gmachem Sądu Najwyższego, ponownie zebrała się manifestacja w obronie sędziego. Obecni byli na niej m.in. mecenas Jacek Dubois, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie Paweł Juszczyszyn, prokurator Ewa Wrzosek, która wszczęła śledztwo ws. organizacji wyborów prezydenckich, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemar Żurek i prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Krystian Markiewicz. Na placu Krasińskich pojawił się też sam Tuleya, który już wcześniej zapowiedział, że nie ma zamiaru uczestniczyć w posiedzeniu Izby Dyscyplinarnej.

- Od samego początku podkreślam, że nie mam obowiązku stawać przez tzw. Izbą Dyscyplinarną. Nawet gdybym taki obowiązek miał, to i tak bym się nie stawił. Jeśli mój immunitet zostanie uchylony, to oczywiście pojawię na przesłuchaniu w prokuraturze. Prokurator powinien potraktować mnie jak zwykłego Kowalskiego i jeśli zajdzie taka potrzeba zastosować środki przymusu, żeby zmusić mnie do udziału w przesłuchaniu. Mam nadzieję, że wszystko, co robię, przekonuje ludzi, że nie uważam się za nikogo lepszego - mówił we wtorek Tuleya w rozmowie z portalem Oko.press.

Tuleya: Nie obawiam się aresztu

Sędzia został też zapytany o to, czy nie boi się, że trafi do aresztu. - Od pięciu lat bronimy sądów, więc różne scenariusze krążyły nam po głowie. Liczyliśmy się z konsekwencjami. Nie obawiam się aresztu. Jestem przekonany, że odkąd dr Patryk Jaki nie jest wiceministrem sprawiedliwości, w jednostkach penitencjarnych jest bardziej bezpiecznie - dodał Tuleya. Podkreślał też, że nie naruszył prawa i gdyby zaszła taka potrzeba, postąpiłby podobnie.

- Jesteśmy tu nie po to, żeby bronić pana sędziego, bo pan sędzia nie potrzebuje obrony. Jesteśmy tu po to, żeby powiedzieć: oskarżamy. Oskarżamy władzę i prokuraturę o to, że próbują złamać kręgosłup niezawisłym sędziom, próbują naruszyć konstytucję, pozbawiając nas wolnych sądów i niezawisłych sędziów - mówił przed siedzibą SN mecenas Jacek Dubois, obrońca sędziego Tulei, cytowany przez TVN24.

Do manifestacji w obronie Tulei doszło też przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie.

Izba Dyscyplinarna SN zajmie się sprawą Tulei. Sędziego oskarżyła Prokuratora Krajowa

W lutym Prokuratura Krajowa zwróciła się o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu Okręgowego Igora Tulei. Śledczy twierdzą, że sędzia Tuleya ujawnił m.in. dane i zeznania świadka, co naraziło bieg jednego ze śledztw. Chodzi o śledztwo ws. obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 roku. W grudniu 2017 skład Sądu Okręgowego w Warszawie pod przewodnictwem Tulei wydał orzeczenie, w którym nakazał prokuraturze wyjaśnić nieprawidłowości, do których mogło dojść podczas sejmowego głosowania.

Sprawą uchylenia immunitetu sędziego ma zająć się we wtorek Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. To nowa izba, powołana w ramach zmian w sądownictwie przeprowadzanych przez PiS. Wątpliwościami co do jej niezależności zajmuje się Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości UE. W związku z postępowaniem TSUE nakazał zawieszenie jej działalności do czasu zbadania sprawy.

Za Tuleyą wstawia się polskie i zagraniczne środowisko sędziowskie. Sędzia Krystian Markiewicz, szef Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zwraca się bezpośrednio do sędziów z prośbą o wsparcie Igora Tuleyi. Jak podaje na swoim Facebooku "Iustitita", z Tuleyą solidaryzują się sędziowie m.in. z Holandii, Bułgarii czy Rumuni. Przeciwko postępowaniu dyscyplinarnemu wobec sędziego protestuje też Amnesty International i Helsińska Fundacja Praw Człowieka.