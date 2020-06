Łódź. Więzili, przypalali, bili i gwałcili 26-latkę. Kobieta uciekła, ale nie przeżyła. Sąd wydał wyrok

hatteras godzinę temu Oceniono 36 razy 32

To co powinno nas Polakow jednoczyc to troska o bezpieczenstwo i potepienie spoleczne dla wszystkich zboczencow i zwyrodnialcow.Powinnismy miec prawo znac zakazane mordy tych sq ..synow i dane osobowe.Zwyrodnialcy powinni miec tez specjalne wiezienia,aby nie mieli jakiegokolwiek kontaktu z wiezniami ,ktorzy po opuszczeniu wiezien powroca do spoleczenstwa.