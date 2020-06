Pogoda na dziś - środa 10 czerwca. Ostrzeżenia przed burzami z gradem

Zobacz wideo Dlaczego na niebie czasem jest więcej słońc?

W środę w drugiej części dnia prognozowane jest duże zachmurzenie oraz pojawiające się niemal w całej Polsce opady deszczu. Na południu taka pogoda utrzyma się do późnych godzin nocnych.

Temperatura. Dziś od 15 do 26 stopni

Dziś najniższa temperatura w ciągu dnia zapowiadana jest dla Pomorza, gdzie będzie maksymalnie 15 stopni. We Wrocławiu i Opolu prognozowanych jest 19 stopni. Jeden stopień więcej przewidywany jest w województwach zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i śląskim. 21 stopni pokażą termometry w Bydgoszczy, Poznaniu i Łodzi, a 22 stopnie w Krakowie. W województwach lubuskim i świętokrzyskim przewidywane są 23 stopnie. Wyższa temperatura, do 24 stopni, prognozowana jest dla Mazowsza i Podkarpacia. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców Białegostoku i Lublina. Tam będzie kolejno 25 i 26 stopni.

Pogoda na dziś - środa 10 czerwca gazeta.pl

Opady. Więcej rozpogodzeń tylko w zachodniej Polsce

W pierwszej części dnia większe rozpogodzenia możliwe są jedynie na zachodzie kraju. Później jednak w całej Polsce zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Dzień bez opadów czeka jedynie mieszkańców województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. W pozostałych regionach deszcz, na wschodzie i południu również burze z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla wschodniej i południowej Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Obowiązują one w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim. W trakcie nawałnic należy spodziewać się od 15 do 40 mm deszczu oraz porywów wiatru do 75 kilometrów na godzinę.

